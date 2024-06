Street food, arte e proiezioni . Gli eventi dell’estate imprunetina

Se è vero che in estate le città si svuotano in parte nel fine settimana è anche vero che chi rimarrà a Impruneta nel prossimo fine settimana e anche nei successivi potrà contare su diversi appuntamenti in calendario, all’insegna della cultura ma anche della semplice aggregazione. Fino al 23 giugno, ad esempio, presso il Rione del Sant’Antonio a Impruneta, si terrà la "Festa della Birra" che propone serate con pietanze a base di birra, panini, birra artigianale, dolci fatti a mano, spettacoli, musica dal vivo, spazio bambini e servizio bar. Il tutto all’aria aperta nella cornice del Parco di Sant’Antonio. Al Loggiato del Pellegrino prosegue invece la Mostra di pittura e scultura in memoria del giornalista e scrittore Fabrizio Borghini. L’esposizione, curata da Lucia Raveggi, riunisce opere di oltre sessanta artisti provenienti da tutta la Toscana e da altre province italiane. Fino al 30 giugno poi, sempre in tema di esposizioni d’arte, al Museo Festa dell’Uva si potranno ammirare le opere di 14 artisti toscani e non solo, in un mix di stili e tecniche che esplora il tema del mare in tutte le sue sfaccettature. Oggi con orario 10 -12,30 e 16-19, su prenotazione, sarà possibile anche visitare il Museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta che conserva un prezioso patrimonio artistico e religioso legato alla storia della Basilica omonima. Le sue sezioni espongono oreficerie, paramenti sacri, arredi liturgici e manoscritti miniati, testimonianze della profonda devozione mariana e della ricca storia del luogo. Decisamente più ‘profano’ ma sicuramente gettonatissimo l’appuntamento, domani, con la proiezione pubblica, in piazza Buondelmonti, della partita Croazia Italia valida per il passaggio di turno agli Europei 2024 in corso in Germania. Aspettando la partita dalle 20.00 "Pastasciutta" a cura del Circolo San Giuseppe. Alcuni degli eventi si inseriscono nel più ampio contenitore dell’Estate Impruneta" che ha preso il via all’inizio del mese e si concluderà il prossimo 12 settembre con assolute protagoniste, come sedi, Piazza Buondelmonti a Impruneta e Piazza Don Chellini a Tavarnuzze. Diverse serate saranno dedicate all’enogastronomia, con appuntamenti di street food e una serata speciale dedicata alla bistecca il 18 luglio. Ci sarà anche spazio per la cultura e il buon vino con gli eventi "Calici e Poesie" che animeranno il Centro Paolieri di Creatività in Piazza Garibaldi a Impruneta ogni venerdì di luglio.