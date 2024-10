Street art e inclusività. La biblioteca si colora. Il murales dei ragazzi

Una composizione di forme geometriche e di colori racconta le prospettive future di tanti giovani. Lo hanno realizzato loro stessi, guidati dall’esperienza di Ninjaz, uno degli artisti più influenti della scena urbana: con lui hanno seguito il laboratorio del progetto Sampei. Hanno potuto così scoprire le basi della street art e tirare fuori emozioni e prospettive di vita. Ne è nata un’opera collettiva che ieri, armati di pennelli e vernici, hanno realizzato concretamente e in grandi dimensioni sulla parete del cortile della biblioteca "luogo ricco di significato per la nostra comunità e i giovani – dice l’assessore alla cultura Adele Bartolini – e che auspichiamo diventi sempre più un punto d’incontro per l’aggregazione giovanile, offrendo ai ragazzi un luogo dedicato all’espressione artistica e sociale".

Ma.Pl.