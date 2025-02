Strage deposito Eni. Giovedì commissione

È già al lavoro la Commissione speciale per l’incidente del deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre: la prima riunione è stata convocata giovedì alle 17 nella Sala riunioni al primo piano del palazzo comunale. La commissione è aperta a tutti i cittadini interessati che potranno partecipare in veste di uditori. Sempre giovedì, ma alle 20, il Comune, i circoli Arci La Vedetta e Casa del popolo di Calenzano organizzano, al circolo La Vedetta in via Arrighetto da Settimello, una cena di solidarietà per contribuire alla raccolta fondi a favore delle vittime del disastro. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni, gratis per i bambini sotto i 3 anni. Prenotazioni entro oggi al 370.3791532 o dalle 13 allo 055.8827333.