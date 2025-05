Strade e illuminazione: arrivano i soldi

Via libera del consiglio di Lastra a Signa al bilancio consuntivo 2024. L’atto è stato approvato a maggioranza (con 11 voti favorevoli e 4 contrari) nel corso dell’ultima seduta dell’aula. L’avanzo disponibile ammonta a 12.178.762 euro di cui 1.292.819 rappresentano la parte destinata agli investimenti, mentre l’avanzo libero è 3.683.972 euro.

Per la parte degli investimenti, le risorse saranno destinate alla manutenzione straordinaria delle strade e degli edifici pubblici, al rifacimento dell’illuminazione, alla manutenzione dei cimiteri, del Centro Sociale Residenziale e delle scuole. L’avanzo libero sarà utilizzato per l’abbattimento dell’indebitamento dell’ente e per le spese di natura straordinaria.

"I numeri del bilancio consuntivo parlano chiaro – ha spiegato l’assessore al bilancio di Lastra a Signa, Massimo Lari - e testimoniano una gestione oculata del patrimonio pubblico e l’impegno di questa amministrazione nel mantenere gli equilibri di bilancio e garantire la qualità e quantità dei servizi erogati, in particolare sulla scuola, sociale, cultura e sicurezza".

Fra le entrate più significative di natura tributaria, ci sono circa 4,5 milioni di euro di Imu, 2,2 milioni di addizionale Irpef, 56mila euro di imposta di soggiorno e 2,4 milioni di fondi perequativi.