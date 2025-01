Strade da rifare. Ecco il piano

Oltre un milione e mezzo di euro per i lavori di asfaltatura, per la precisione 1.540.000, anche se tanti devono essere ancora fatti, e 350.000 euro per la manutenzione ordinaria per l’anno in corso. Cambiano volto una parte consistente delle strade di Campi e a fare il punto della situazione è l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi. Lo fa a conclusione dell’intervento in via Saliscendi: 800 metri di strada per un importo di 380mila euro. "Ci sono stati dei disagi, e di questo ci scusiamo con la cittadinanza – spiega -, ma non era più rimandabile e inoltre ha permesso la risistemazione dei marciapiedi". Già messi in programma, invece, il tratto di via Barberinese che va da via Tosca Fiesoli a via Castronella (150mila euro), che costringerà gli automobilisti al senso unico alternato per qualche giorno, via Trieste e via Risorgimento (200.000 euro compresi i marciapiedi, entro l’estate), via Tesi e via Puccini (anche in questo caso con il rifacimento dei marciapiedi per una spesa di 150mila euro), via Erbosa (180mila euro), via dei Mori (150mila euro) e via Ricasoli (a fine 2025, 480mila euro).

Pier Francesco Nesti