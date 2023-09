Strade chiuse per rifare l’asfalto. Cronaca di un caos annunciato

Via Dante, piazza Marconi, due giorni di passione. Al via i lavori di riqualificazione stradale con intervento finale di asfaltatura da lunedì prossimo a mercoledì 27. L’intervento sarè eseguito da Publiacqua dopo il rifacimento completo della rete idrica dei mesi scorsi. "Un piano di cantierizzazione e di viabilità ben coordinato da Publiacqua – ha detto Andrea Giorgi – con l’ufficio traffico e con i nostri tecnici, finalizzato a ridurre al massimo gli eventuali disagi di un intervento che porterà a un’importante riqualificazione della viabilità della zona. Con questi lavori si conclude una fase di radicale risanamento e riqualificazione della rete idrica e della strada in piazza Marconi e via Dante (foto), portata avanti da Publiacqua a seguito delle rotture verificatesi negli anni scorsi". Da lunedì sarà in vigore il senso unico di marcia in piazza Marconi (l’impresa lavorerà alternativamente su una delle due semi carreggiate lasciando libera l’altra), con direzione da Firenze verso le Colline, e la chiusura completa della strettoia di via Dante che obbligherà alla svolta verso via di Scandicci Alto. Ecco i percorsi alternativi: in direzione colline, si passa dal ponte 28 febbraio e piazza Marconi che avranno senso unico, svolterà a sinistra verso via Scandicci Alto, di seguito a destra verso via Makarenko, poi verso via Sant’Antonio e di seguito a sinistra per reimmettersi su via Roma. In direzione opposta: via Roma, via Paoli, piazza Matteotti, per poi svoltare a sinistra su via Dei Rossi, e a destra su via Spinelli, piazza Gramsci e via Allende fino a immettersi su viale Moro, ponte Berlinguer e viale Nenni a Firenze.