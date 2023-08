Strade chiuse a Sesto per interventi alla rete del gas

Possibili disagi in vista per il traffico, nelle prossime settimane, a causa di alcune chiusure e divieti per lavori in diverse strade del territorio sestese ubicate in quartieri e zone diverse anche se il periodo scelto per gli interventi, con presenze molto ridotte in città, dovrebbe aiutare. Per interventi sulla rete del gas, da domani al 22 agosto, in via Gaddi, area Quinto, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 su tutta la strada e il senso unico alternato regolato a vista o da movieri nei tratti di volta in volta interessati dai cantieri. Dal 7 al 9 agosto resterà invece chiusa al traffico per lavori di asfaltatura la corsia con direzione monte di via Parri, Pip Volpaia, nel tratto compreso tra viale Togliatti e via Longo. Infine, da martedì 8 al 31 agosto via della Castellina, area collinare, non sarà percorribile da 180 metri dopo il civico 49 a via della Covacchia. Nello stesso tratto sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata.