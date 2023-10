Strada lastricata di rifiuti. Mai visti così tanti insieme

La ‘madre di tutte le discariche’ è in via Lavanderia. Nei giorni scorsi è stata scoperto e segnalato un ammasso enorme di rifiuti, quais una strada lastricata di arredi fatti e pezzi e disseminati per decine e decine di metri. Si trova in un prato adiacente la strada pedecollinare che da via delle Fonti corre parallela alla Pisana fino a Castelpulci. Ci sono mobili, materassi, reti e altri materiali di scarto, anche in plastica. A scoprire lo scempio, sono stati alcuni residenti della zona che hanno subito segnalato alla polizia municipale. Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di capire la provenienza di quei rifiuti e identificare i responsabili. La zona di via Lavanderia, così comque quella di via delle Fonti, sono state già in passato nel mirino del malaffare per quanto riguarda le discariche abusive. A conferma che il problema degli abbandoni in zona collinare c’è, ed è grave e incontrollato. Un problema di non poco conto che significa degrado. Oltre all’area pedecollinare, segnalazioni arrivano però anche nell’area della Roveta, e nella Val di Pesa dove i discaricatori, abbandonano ugualmente mobilio, reti da letto e altri avanzi, che potrebbero benissimo esssere consegnati ad Alia, senza alcuna spesa. L’amministrazione è impegnata in una serie di controlli, ma non sempre si riesce ad arrivare in tempo per identificare gli incivili. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Per segnalazioni si può chiamare i numeri 800.888.333 (da fisso), 199.105.105 (da cellulare) 0571.1969333 (fisso e cellulare) dal lunedì al venerdì 8,30-19,30 e sabato 8,30-14,30.

Fabrizio Morviducci