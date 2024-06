Storie di persone e parole. Itinerario teatrale con Arca Azzurra

’ME.MO. Storie di persone e parole’ è l’itinerario di eventi teatrali promossi da Arca Azzurra, in programma da giugno a novembre a Firenze, per quasi 50 date. La rassegna è "un itinerario che si muove nel solco di precedenti esperienze della compagnia per continuare a costruire un percorso di teatro civile e teatro/letteratura sempre più autonomo e completo" fanno sapere da Arca Azzurra. "Le linee d’azione diventano la memoria sia storica che civile e la promozione della letteratura con un’attenzione agli appuntamenti celebrativi per riconoscere, ricostruire, testimoniare una storia culturale e sociale condivisa del nostro paese e del mondo: un impegno assolutamente necessario in questo periodo sghembo fatto di rimozione, smemoratezza e revisionismo" aggiungono dalla compagnia Arca Azzurra. Tra i progetti speciali c’è anche quello in memoria di Giacomo Matteotti nel centesimo anniversario dal suo assassinio con l’intento di ricordarne la figura, rinnovarne l’insegnamento morale e rievocarne la vicenda umana e politica. E Arca Azzurra apre l’estate proprio con la sua produzione ’Matteotti 100. Io tiro dritto per la mia strada’, a cura di Lucia Socci, in scena domani alle 21 in piazza Matteotti a Barberino Tavarnelle. altro progetto speciale: ’Isolotto, una memoria condivisa – narrazione collettiva a più voci’ che ci sarà il 1° luglio. Tutto il programma degli eventi sul sito e sulla pagina facebook di Arca Azzurra.