Storie d’amore ed equivoci con Calonaci

Va in scena il 17 gennaio (alle 21), al Teatro delle Arti di Lastra a Signa, "Come voi volete", spettacolo che reinterpreta e riadatta l’ultima commedia scritta da William Shakespeare, "La dodicesima notte". Il pubblico assisterà così a un coinvolgente mix fatto di storie d’amore piene di equivoci e scambi di persone, musica eseguita e cantata dal vivo e un pizzico di comicità.

Una proposta di Alessandro Calonaci che ha tradotto e dirige l’opera, di Stefania Bedetti, che ha composto la musica oltre a suonarla al violino, e di Evelyn Di Biase (voce). Insieme a loro, tutta la Compagnia Mald’estro darà vita ai personaggi della commedia del Bardo, mentre il poeta attore Emiliano Buttaroni vestirà i panni di un magico buffone. In scena anche Dania Nassini, Sauro Artini, Mery Nacci, Matteo Caioli, Elena Pierattini, Elena Palloni, Cristina Poli, Riccardo Rogai, Christian Vertucci e Sonia Fiaschi. Costumi e scenografie originali impreziosiscono lo spettacolo rendendolo unico.

Il successivo appuntamento al teatro di Lastra a Signa (via Matteotti 8) sarà il 24 gennaio (sempre ore 21) con la Compagnia Teatro Libero di Palermo e lo spettacolo "La merce più preziosa" di Jean-Claude Grumberg, per la traduzione, l’adattamento e la regia di Beno Mazzone, con Giada Costa e Giuseppe Vignieri. In questo caso i fatti si riferiscono al vissuto di una famiglia francese deportata nell’inverno del ’43. Un Teatro di narrazione realizzato a tre voci, due maschili e una femminile.

Info e prenotazioni: [email protected], 055.8720058. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana.

Lisa Ciardi