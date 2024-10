Storia e storie di Firenze. Si parte domani

Storie di donne e uomini, fiorentini per nascita o adozione. C’è chi questa città l’ha scelta e l’ha trasformata nella sua casa, chi se l’è ritrovata in dote, con la sua bellezza altera, le sue immancabili (e spesso) salutari polemiche, le sue contraddizioni tra uno ieri pieno di fascino, un oggi che galleggia e la sfida di un domani da costruire e immaginare, senza paura. C’è chi dall’altare è finito nella polvere per poi rialzarsi, chi era tra gli ultimi e ha conquistato un podio: sportivo, artistico, sociale o politico. E chi ancora vive un’esistenza tanto normale da risultare sorprendente. Ma soprattutto, quello che vogliamo raccontare nella nuova rubrica de La Nazione, ogni domenica in cronaca di Firenze, è uno spaccato intimo, in bilico tra miserie e fortune. Perché nelle pieghe delle singole storie, si dipana la storia di una città.

Eri.P.