Stop fiumi inquinati. Plastici e laboratori per famiglie

Ci sarà anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ad Autumnia, la rassegna dedicata al territorio dall’8 al 10 novembre nel cuore di Figline. Porterà in piazza, sotto la sede del palazzo comunale, "Amico CB2", un progetto didattico-educativo-esperienziale che consente agli studenti di "toccare con mano" l’impatto che le scelte dell’uomo possono avere sui corsi d’acqua. Ragazzi, docenti e famiglie saranno coinvolti anche in attività per scoraggiare l’abbandono delle plastiche nell’ambiente. "I giovani - spiega la presidente del Consorzio Serena Stefani – saranno impegnati in due laboratori. Il primo si basa su "Flumina", il singolare plastico che consente ai partecipanti di verificare gli effetti delle piene sul territorio. Il secondo, grazie all’impiego di una stampante 3D, insegna a trasformare i rifiuti in oggetti nuovi, utili e apprezzati".