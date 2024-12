Stop barriere architettoniche, il piano

Si terrà oggi alle 18 nella Sala del Basolato la presentazione pubblica del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Fiesole, redatto dallo studio di architettura e ingegneria Moota di Firenze e costruito sulla base di un processo partecipativo che ha incluso un questionario e un incontro aperto. Il piano si è articolato in un rilievo puntuale della fruibilità e della accessibilità dei servizi pubblici, compresi edifici religiosi e cimiteri, degli spazi urbani di aggregazione come vie e piazze, dell’adeguatezza dei marciapiedi e dei collegamenti dei servizi con i mezzi pubblici, oltre a una valutazione della raggiungibilità dei luoghi di aggregazione privati come ad esempio i circoli e gli spazi socio-culturali. "Si tratta di uno strumento- piega l’architetto Fabio Turcheschi, responsabile del progetto-molto pragmatico, con cui si sono individuate le fragilità del territorio e grazie a cui si potranno indirizzare gli interventi per risolverle". "Il Peba -dice la sindaca Scaletti-nasce da un processo partecipato. Per questo ci teniamo a presentarlo ai fiesolani prima della discussione in Consiglio comunale, che sarà il 19 dicembre".

D.G