"Stop alle denigrazioni di magistrati e giudici" Il Csm è chiamato a sostenere i magistrati toscani Minniti, Fabbrini e Apostolico, vittime di una "campagna di denigrazione" per aver preso decisioni sgradite alla maggioranza di governo in materia di protezione internazionale. L'Anmi Toscana chiede un dibattito ragionato, non uno "stillicidio di attacchi".