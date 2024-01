Stop all’abbandono scolastico. Al via il piano del Comune

Al via la distribuzione dei contribuiti per i beneficiari del ’pacchetto scuola’, il bando pubblico a sostegno dei servizi educativi finalizzato a prevenire l’abbandono scolastico. Quest’anno al Comune di Fiesole sono arrivati circa 21.500 euro (14.150 euro di contributi statali e 7.336 che sono stati invece liquidati dalla Regione) che saranno assegnati in base alla graduatoria pubblicata e consultabile in questi giorni sulla bacheca web dell’Albo pretorio del Comune di Fiesole. A beneficiarne saranno in 136 studenti, di vari gradi scolastici, che riceveranno una cifra di circa 158 euro ciascuno. Il numero delle domanda è ancora in crescita. L’anno scorso erano infatti arrivate 125 richieste, dato già in aumento rispetto al 2021, quando furono 80 le famiglie a chiedere aiuto per altrettanti studenti che frequentavano le scuole fiesolane.

L’obiettivo di questo bonus erogato alle famiglie è quello di garantire il diritto allo studio, sostenendo la spesa per l’acquisto di libri, materiale didattico e altri servizi essenziali dalla formazione. Al momento della richiesta lo studente doveva avere una età non superiore a 20 anni e l’ indicatore Isee familiare non doveva essere superiore al valore di 15.748,78 euro.

Daniela Giovannetti