Stop alla plastica. La Stoviglioteca adesso raddoppia

Due punti di raccolta, il raddoppio delle stoviglie disponibili e la possibilità di consegna a domicilio grazie alla cooperativa di delivery solidale Robin Food. È il rinnovato servizio di Stoviglioteca del Comune, il prestito gratuito - con una piccola cauzione che viene restituita - di stoviglie riusabili per ridurre l’uso della plastica e la produzione di rifiuti derivati dall’utilizzo di materiali usa e getta. Grazie ad una coprogettazione con Arci il servizio da oggi raddoppia con 400 coperti (kit con piatti, posate e bicchieri lavabili e riusabili): sarà disponibile in due punti, uno a nord e uno a sud della città, e per chi vuole sarà anche possibile la consegna a casa in bicicletta effettuata dai rider di Robin Food, pagando una piccola cifra. I centri sono al circolo Arci Vie Nuove, in viale Giannotti, e al circolo Arci Pampaloni dell’Isolotto, in via Maccari. Il servizio si rivolge a privati cittadini, organizzazioni, associazioni, scuole, enti e aziende che, in occasione di eventi, feste o compleanni, possono così ridurre gli impatti ambientali dei rifiuti prodotti dai materiali usa e getta utilizzati.

"Si tratta di un progetto importante che mette insieme il rispetto dell’ambiente e del lavoro delle persone - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - che rilanciamo con Arci insieme alla cooperativa di micro-delivery Robin Food. Firenze aderisce al protocollo di Plastic Free per la riduzione della plastica e crede molto nella cultura che punta alla riduzione dei rifiuti e dell’uso delle plastiche, un obiettivo importante come lo sviluppo della mobilità ciclabile e di un lavoro di qualità attraverso il delivery etico. La nuova Stoviglioteca è un modo per diffondere tutto questo, per un modo di vivere più sostenibile a tutto tondo su cui stiamo provando a spingere al massimo in città". "Siamo contenti di collaborare con l’amministrazione alla realizzazione di questo progetto che permetterà a singoli cittadini, famiglie ma anche altre organizzazioni del territorio di usufruire di un servizio gratuito ma anche ecosostenibile", ha dichiarato la presidente di Arci Firenze Marzia Frediani.

Niccolò Gramigni