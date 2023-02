Stop ai rumori della Fi-Pi-Li, partono i lavori

di Fabrizio Morviducci

Fi-Pi-Li, parte il cantiere all’altezza dello svincolo sull’A1. Obiettivo: risanamento acustico con realizzazione di un primo tratto di corsia di emergenza in direzione mare. I lavori entreranno nel vivo dal 13 febbraio, e si concluderanno a giugno.

La modalità di gestione dei lavori sarà innovativa, per cercare di ridurre al massimo i disagi per chi transita. Ma è inevitabile che in questo punto nodale, dove ci sono code selvagge ogni mattina e ogni sera negli orari di punta, saranno quattro mesi di passione per gli automobilisti. Il cantiere aprirà lunedì. In tutto sono circa 1,2 chilometri, precisamente dal km 1+170 al km 2+400. Un primo intervento propedeutico è cominciato a novembre ma da lunedì si fa sul serio. Il costo totale dell’intervento, finanziato dalla regione è di 3,8milioni di euro. Sarà un cantiere agile progettato in modo innovativo senza chiusure alternate delle corsie di marcia e di sorpasso per evitare l’imbuto dell’unica corsia che poi è quella che crea gli ingorghi.

Sul fronte del risanamento acustico, il progetto prevede due tipi di intervento: la posa di un asfalto fonoassorbente di nuova generazione, l’installazione di barriere acustiche più ampie con un ampliamento della banchina in destra e creazione della corsia di emergenza. Il montaggio del cantiere avverrà di notte. Da lunedì sarà attuato un restringimento carreggiata in direzione mare al fine di consentire l’allestimento e la delimitazione attraverso la posa di new-jersey in cemento. Il restringimento che prevede la riconfigurazione delle due corsie di marcia e sorpasso di larghezza lievemente ridotta rispetto a quelle attuali. Dal 13 al 16 febbraio gli operai entreranno in azione alle 22 per andare avanti fino alle 6 di mattina.

Durante queste notti la carreggiata direzione mare sarà chiusa al traffico tra l’uscita per il viadotto dell’Indiano e l’ingresso dall’Autostrada A1 del casello di Firenze Scandicci. Sarà quindi istituito e segnalato un apposito percorso alternativo. Il traffico in questo punto della superstrada è da sempre problematico. Anche in condizioni ‘normali’ l’immissione sull’autostrada mette in crisi la mobilità soprattutto in direzione Firenze, tanto che le code in alcuni casi arrivano fino a Empoli. C’è un progetto per realizzare un ingresso alternativo dall’area di Sollicciano che allenterebbe la pressione, ma i tempi saranno ancora lunghi.