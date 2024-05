Protezione Civile e Arpat, rinnovata la convenzione per le emergenze ambientali

Sono 330 all’anno le chiamate gestite dalla Sala operativa di Protezione civile. Nell’ultima riunione del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze è stata approvata all’unanimità la delibera che rinnova la convenzione in essere con Arpat per la gestione delle emergenze di carattere ambientale. Si tratta della conferma, fino a dicembre 2026, di un modello relazionale ed organizzativo già consolidato nel tempo. La sala operativa di protezione civile della Metrocittà, sulla base delle richieste di Vigili del fuoco, polizia municipale o carabinieri, attiva la struttura reperibile di Arpat che va sul luogo di intervento e mantiene un flusso informativo con la sala operativa in modo attivare il sistema di protezione civile, nel caso in cui l’emergenza ambientale evolva con il coinvolgimento reale o anche semplicemente potenziale della popolazione.