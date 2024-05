"Basta studentati. E serve un vigile in ogni rione"

"Siamo pronti a mandare in pensione il progetto ‘Investire a Firenze’ che punta a realizzare mega hotel o studentati privati". C’è anche questo nel programma che Cecilia Del Re sta proponendo alla città. L’idea, spinta "anche da alcune associazioni ambientaliste" e dall’appello rivolto dal gruppo ‘Fare comunità’ capitanato da Mariella Orsi, per la candidata sindaca del gruppo Firenze democratica muove da una costatazione: sulla rete civica del Comune di Firenze "non si trova l’elenco dei beni immobili pubblici o di quelli privati sfitti che potrebbero essere oggetto di rigenerazioni urbane da parte di realtà del nostro territorio". C’è "il sito ‘Invest in Florence’, che aiuta gli investitori ad individuare i beni su cui indirizzare i propri investimenti. Questi ultimi però hanno già strumenti e agenzie a disposizione per capire dove è possibile investire, mentre i cittadini non li hanno". Fatta la premessa, la proposta è accantonare ‘Invest in Florence’ per lanciare, invece, “Recupera Firenze”, ovvero "un progetto di rigenerazione di immobili pubblici o privati oggi abbandonati o dismessi, per riempirli di funzioni dedicate ai quartieri e ai rioni. Ciò che con l’allora assessore Martini avevamo avviato anche con un accordo di ricerca che procedesse a questa mappatura, ma poi tutto si è fermato dopo la nostra uscita dalla giunta". Del Re, quindi, propone di "costruire un’anagrafe dei beni comuni presenti nei vari rioni e fare in modo che siano i cittadini a potersene direttamente prendere cura, sfruttando anche finanziamenti pubblici o privati". Inoltre, l’ex assessora per favorire la partecipazione, propone – come riporta l’Agenzia Dire – anche il vigile di rione, non di quartiere, "che non avrà mandato sanzionatorio, ma il compito di segnalare le zone di degrado alla polizia, gli esercizi commerciali abusivi alla guardia di finanza e i soggetti a rischio ai servizi sociali. Un rappresentante del Comune nel rione in servizio permanete cui i cittadini si potranno rivolgere per qualsiasi disagio, problema o richiesta".