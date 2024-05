"Al ballottaggio intesa con Iv e Fd"

Giovanni Galli capolista. E dopo il consigliere regionale, il capogruppo uscente a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin, la segretaria cittadina Barbara Nannucci e un altro consigliere regionale, Marco Landi. C’è anche Cecilia Cappelletti, che siede tra i banchi del Consiglio metropolitano, e Alessio Di Giulio, condannato a febbraio per comportamento illecito e istigazione all’odio razziale (per cui dovrà pagare anche 34.000 euro). La Lega presenta la lista che schiera a Firenze a sostegno della corsa di Schmidt. E fa un pensierino sulle strategie in caso di ballottaggio. "Io dialogherei con tutti quelli che non la pensano come il Pd, sia Renzi che Del Re. Con chiunque ha una posizione e una visione diversa", dice Bussolin badando al sodo. "La chiave di volta di Schmidt è questa, il suo essere civico, non di un partito, quindi la sua capacità di aprire". Insomma, ha "una visione della città che piace a tanti". Detto questo, fa la battuta, "di questo passo al ballottaggio ci va Saccardi, non Funaro, ha ragione Schmidt quando lo dice". E Galli attacca il Pd a testa bassa: "Trovo ancora presenti tanti problemi che c’erano già nel 2009 quando mi candidai a sindaco, a lampante dimostrazione che in 15 anni niente è stato risolto".