Lega e FI, ok alla lista unica. Ecco gli aspiranti consiglieri dem

Accordo raggiunto tra Lega (coordinata da Barbara Nannucci) e Forza Italia (guidata da Massimo Laschi) a Bagno a Ripoli: presenteranno una lista unica, con un unico simbolo per il quale capolista sarà Marco Manzoli. Di lui si parlava come potenziale candidato sindaco per il centrodestra; poi la scelta è ricaduta su Michele Barbarossa, coordinatore comunale di FdI che ha ottenuto il sostegno anche degli alrtri due partiti e di Noi moderati Toscana, quindi unendo sotto il suo nome (cosa che non accadeva da 10 anni) tutto il centrodestra. Intanto il Pd ha presentato i suoi aspiranti consiglieri a sostegno del candidato sindaco Francesco Pignotti: sono 9 donne e 7 uomini, di cui 4 consiglieri uscenti (Bongi, Mazzi, Nocentini e Stinghi) e due che lo erano stati in precedenti consiliature (Franchini e Orsini). Non c’è Edoardo Ciprianetti, segretario comunale che ha presentato i "suoi" candidati, "giusto mix tra esperienza amministrativa e rinnovamento". Oggi alle 11 al parco urbano di Grassina sarà presentata la civica "Sinistra e Ambiente per Bagno a Ripoli" sempre per Pignotti; capolista Silvia Innocenti. La candidata sindaco Francesca Cellini sarà sostenuta invece da "Bagno a Ripoli Futura" (capolista Cecilia Mannucci e Alessandro Pini) e "Sinistra per Bagno a Ripoli" (capolista Elena Seroni e Andrea Pagliai) che hanno inaugurato la sede in via Roma. "Spazi sociali, raccolta rifiuti, ambiente e territorio, inclusione sociale e solidarietà" alcuni dei loro temi.

Manuela Plastina