Il tour di Giovanni Bellosi. Si parte martedì in via Frazzi

Giovanni Bellosi in tour. Il candidato di Scandicci civica (nella foto) ha organizzato incontri sul territorio per far conoscere la sua idea di città. Gli incontri sono fissati il 7 maggio alle 9 in via Frazzi via Pestalozzi, il giorno successivo stessa ora al mercato di San Giusto, il 9 alle 13,30 in piazza Togliatti. Si riparte il 13 alle 10 a Largo Spontini, il 14 alle 9 al Viottolone, alle 10 a Capannuccia. Bellosi sarà al Piscetto e all’Olmo tra le 9 e le 10 del 15, mentre il 16 sarà in piazza Aleramo a Badia dalle 9 alle 11. La chiusura è il 17 in piazza Brunelleschi dalle 9 alle 11.

Sul fronte del centrosinistra oggi alle 16,30 Claudia Sereni sarà in piazza Aleramo a Badia per parlare di ‘Politiche giovanili e sport’. Domani invece, sarà la volta di piazza Brunelleschi a Vingone (sempre alle 16.30) e il tema sarà ‘Politica per le famiglie’ (scuola, welfare, cultura, sicurezza, associazionismo). Iscrizioni con una email a [email protected]. Intanto il candidato del centrodestra, Claudio Gemelli ha attaccato con il consigliere Batistini (Lega) l’assunzione di due esperti in vigilanza avvenuta giorni addietro in comune: "Continuano i miracoli sotto le elezioni".