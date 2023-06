"Sto bene", compaiono dei volantini inquietanti

Dei volantini bianchi, in formato A3, con al centro una scritta tra parentesi ‘sto bene’ sono comparsi a Firenze, nella zona a nord della città, dove si trova l’ex hotel Astor occupato dal quale è scomparsa Kata. La notizia con un video e foto che mostrano i volantini viene rilanciata anche dalla pagina Facebook ‘Peruanos pe unidos per un solo Firenze’ (Peruviani uniti da una sola Firenze). Nel post, l’amministratrice, Norma Guerrero, si domanda: "Avrà qualcosa a che fare con la piccola Kata?". Immediatamente il mistero ha suggestionato la comunità, insinuando il dubbio che potesse essere un messaggio lasciato da qualcuno che sapeva qualcosa; ipotesi vagliata ed esclusa poi in mattinata dai carabinieri.

I volantini corrono lungo la linea del tram, sono affissi anche sulla balaustra del ponte Margherita Hack e vicino all’Istituto Leonardo da Vinci. Non è chiaro però se il messaggio sia una preghiera di speranza rivolta alla bambina o il gesto di qualche mitomane.

C.C.