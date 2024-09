"Stiamo facendo video per TikTok". Sedicenni sorpresi in un cantiere. Adesso rischiano un’ammenda

Due ragazzini di 16 anni, di Firenze, sono stati sorpresi domenica sera da una guardia giurata in un cantiere edile in città. Si sono giustificati dicendo di voler fare video da pubblicare su TikTok. I giovani si sono scusati ma è intervenuta la polizia e ora per l’accesso non autorizzato rischiano un’ammenda. E’ successo tutto in via dello Studio, a due passi da Palazzo Vecchio. Quando hanno visto arrivare le forze dell’ordine i due sedicenni si sono scusati spiegando appunto che stavano facendo riprese da postare poi sul social TikTok. Gli agenti della questura intervenuti sul posto hanno affidato i ragazzi ai genitori. I due, secondo una ricostruzione, avrebbero scavalcato la recinzione per accedere al cantiere mentre non è chiaro che tipo di video avrebbero voluto fare e a quale scopo.