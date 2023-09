Stenterello film Festival, premio alla memoria di Francesco Nuti

Firenze, 1 settembre 2023 - I presentatori Carlo Conti e Serena Dandini, lo sceneggiatore Ugo Chiti e la produttrice regista Chiara Tilesi: sono i nomi che riceveranno i riconoscimenti alla carriera in occasione della sesta edizione dello Stenterello Film Festival, il primo festival del cinema italiano dedicato alla commedia d'autore, in programma a Firenze dal 5 al 10 settembre. Tra le novità sarà dedicato un premio alla memoria di Francesco Nuti, che sarà consegnato all'attore Antonio Petrocelli, protagonista di alcune delle commedie del regista toscano, ma soprattutto amico e collega di Francesco Nuti.

Quest'anno il festival sarà diffuso in più punti della città, con cinque eventi in programma, tutti a ingresso gratuito. Martedì 5 settembre l'evento di anteprima si svolgerà presso l'Harry's Bar Firenze 1953, in via il Prato 42, dove alle ore 19 l'attrice e regista Michela Andreozzi incontrerà il pubblico ripercorrendo la sua carriera. I tre film in concorso verranno proiettati alle ore 21 in piazza dell'Isolotto: il 7 settembre sarà proiettato 'Margini' di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti; mentre la sera dell'8 settembre sarà la volta di' Vicini di casa' di Paolo Costella ed infine il 9 settembre ci sarà la visione di 'Est, Dittatura Last Minute' di Antonio Pisu.

La cerimonia di premiazione a chiusura del Festival sarà il 10 settembre dalle 21.30 presso il Forte Belvedere. I tre film in concorso si aggiudicheranno i premi nelle categorie 'miglior lungometraggio', 'miglior sceneggiatura', 'miglior attrice' (candidate Valentina Lodovini, Vittoria Puccini, Valentina Carnelutti e Silvia D'Amico), 'miglior regia' e 'miglior attore' (candidati Vinicio Marchionni, Claudio Bisio, Lodo Guenzi, Francesco Turbanti). "Ancora una volta la commedia d'autore è protagonista di una rassegna che porta in città nomi importanti della cinematografia contemporanea", ha commentato la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini.