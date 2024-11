Stelle Michelin, chef Sardi nell’olimpo della ristorazione

Firenze, 9 novembre 2024 – La stella (quella Michelin) e gli applausi. Per Firenze, per il nome di Fiesole, per tutta la Toscana. Chef Antonello Sardi entra nell’olimpo dell’eccellenza a tavola. E la Guida Michelin – con il riconoscimento a Sardi – ha saputo cogliere appieno l’essenza del ristorante Serrae Villa Fiesole: un profondo amore per la natura e la volontà di condividerla con gli ospiti in ogni dettaglio. Dall’arredamento della sala fino al menù, dalla scelta accurata dei fornitori all’eccellenza delle materie prime, tutto riflette l’indissolubile legame dello chef Sardi con l’ambiente, che è per lui fonte inesauribile di ispirazione.

"L’assegnazione della stella Michelin rappresenta per noi un momento di straordinaria importanza, una splendida conferma dell’impegno per l’eccellenza che il Team di Serrae Villa Fiesole, supportato dalla società, persegue da sempre con passione e abnegazione. Sotto la guida creativa e visionaria dello chef Antonello Sardi”, il commento del vice president operations del Gruppo FH55 Hotels, Claudio Catani.

Antonello Sardi

Il ristorante, situato nella villa ottocentesca dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, con vista spettacolare su Firenze, ha conquistato il cuore e il palato degli ispettori Michelin grazie a una cucina che combina tradizione e innovazione, trasformando ogni piatto in un’esperienza sensoriale unica. La stella Michelin rappresenta il coronamento di un percorso di eccellenza intrapreso da Antonello Sardi, già insignito di altri riconoscimenti Michelin in passato, e dalla sua visione di una cucina sostenibile e profondamente radicata nel territorio. La Toscana e Firenze, dunque, vanno ad applaudire e a mettere in cassaforte una stella preziosa a suo modo unica e originale per una ragione assolutamente semplice: Grazie alla visione dello chef Antonello Sardi e del suo team, il ristorante è diventato un’eccellenza del fine dining italiano, puntando su una cucina che celebra il territorio e la sostenibilità. Situato in un ambiente intimo e raffinato, con una sala esclusiva di soli 9 tavoli e una suggestiva parete-serra ispirata ai quadri di Van Gogh, Serrae Villa Fiesole offre un’esperienza culinaria unica, dove la tradizione toscana si intreccia con una creatività senza limiti.