Stefano Ricci, avventura in Cambogia. Le foto di McCurry per le nuove collezioni

Il primo viaggio in Cambogia nei primi anni ’80 nel complesso dei templi di Angkor, allora completamente deserto e lontano nei secoli ai più. Poi due mesi fa Steve McCurry, uno dei re di Magnum Photo, autore della famosa immagine della bambina cambogiana del 1984, è tornato in quelle cattedrali di guglie e di facce di pietra nella foresta e sulle rive del Mekong con Niccolò e Filippo Ricci e tutto lo staff della maison fiorentina Stefano Ricci che ha prodotto la campagna per la primavera-estate 2025 in Cambogia. Quinta tappa del viaggio di SR Explorer che unisce moda maschile e cultura, con la scelta di McCurry come fotografo e artista. Con lo splendore d’oro dei costumi e la grazia delle danzatrici Apsara che Steve ha immortalato come per magia coi modelli che indossano le sahariane e le giacche camicia di come cotone, lino trattato con aloe, seta, cashmere superleggero e una collezione che verrà lanciata a Pitti Uomo 106 dall’11 giugno.

Cinque giorni di lavoro con l’ausilio prezioso di Alessandro Moggi. Un punto in più questo progetto tra moda e cultura nella storia dell’azienda fondata da Stefano Ricci nel 1972 con la moglie Claudia che ora ha nei figli Niccolò l’ad e Filippo il direttore creativo. "Aver lavorato con Steve McCurry _ racconta Filippo Ricci _ nei templi Khmer, nella giungla e sulle acque che confluiscono nel Mekong rappresenta molto più di una esperienza. Abbiamo esteso le nostre esplorazioni dal lago Bong Chhlouk fino alla Kulen Elephant Forst dove i pachidermi si ritirano dopo una vita di lavoro: per loro abbiamo avviato un progetto di protezione". Un’eccellenza che premia l’azienda che continua la sua corsa dopo aver registrato il record di ricavi nel 2023 salendo a 215 milioni (+43 rispetto al 2022) con 50 nuove assunzioni in Italia, come racconta il ceo Niccolò Ricci. "C’è una costante richiesta di capi di alta sartorialità _ spiega _ e per questo ci stiamo concentrando negli investimenti sulla produzione. Per questo abbiamo acquisito di recente due società aretine, Petrarca Confezioni S.r.l. e Pantalonificio Chimera S.r.l. con un centinaio di lavoratori specializzati che portano a 800 il numero dei dipendenti del Gruppo tra la sede e i retail nel mondo. Presto entrerà in funzione il nuovo stabilimento logistico a Peretola, 4.000 mq, e la Sartoria si trasferirà dalla sede originaria di Firenze al complesso di Fiesole. Presto apriremo Hong Kong Ritz Carlton, Ho Chi Minh City e Houston".