Stefano, il tuttofare-leggenda. Pensione dopo 44 anni di Briganti: "Un amico ed esempio ai giovani"

di Francesco Querusti

Che bella storia è la vita e anche il mondo del lavoro offre personaggi e ambienti che esaltano il valore delle persone e dello stare insieme. Alla ribalta della cronaca questa volta c’è un pensionamento da ‘Guinness dei Primati’: Stefano Carlotti, dipendente storico della Trattoria Fratelli Briganti, lascia il lavoro dopo 44 anni ininterrotti di attività, dalla giovane età di 16 anni. Record difficile da superare tenendo conto che Carlotti ha avuto un unico libretto di lavoro con la sua carriera lavorativa dall’inizio alla fine sempre in piazza Giorgini ed ora la meritata pensione con grande festa stasera dalle 23.

Un percorso lavorativo sotto la guida dei titolari Lionello, Lido e Leonardo in un locale di grande fascino e fiorentinità, come narrato nel libro di Giovanni Bogani ‘Briganti. Una trattoria unica al mondo’.

Nel libro la storia e di tanti personaggi famosi è passata dai tavoli della trattoria. Un punto di ritrovo del quartiere di Rifredi e per la città, con un menù che vanta antiche ricette del passato e un piatto diventato ormai una squisita leggenda: lo spaghettino piccante al pomodoro fresco.

"Per noi Stefano è stato una persona di fiducia - fa presente il titolare Lionello Briganti -. Oltre a essere un dipendente era un amico, un vero e proprio jolly del ristorante, su cui abbiamo sempre fatto affidamento per serietà, onestà e un comportamento educato e corretto. Un consiglio per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro è quello di cercare un’attività adatta alle loro caratteristiche, abbinando sempre un sorriso, i buoni rapporti con i colleghi e la passione per quello che facciamo. Una curiosità riguarda il futuro di Stefano: dopo questi lunghi anni passati a , è pronto a una nuova vita".

Volterà pagina, sempre tenendo stretta nel profondo del cuore la sua trattoria e andrà a vivere in Liechtenstein con la moglie Heike, sposata lo scorso anno. "Tanti auguri da tutti noi – aggiunge ancora Lionello Briganti – e un ringraziamento per questi splendidi anni passati insieme".

La trattoria Fratelli Briganti aprì nel 1960 su iniziativa di Lido e Lionello, a cui si è poi aggiunto il figlio Leonardo, mettendo a tavola i ragazzi di ieri e le future generazioni di oggi all’insegna della genuinità.

Tantissimi i personaggi del mondo artistico, politico, giornalistico, del commercio, degli spettacoli e dello sport, che sono assidui frequentatori di piazza Giorgini, ultimo dei quali il giocatore della Fiorentina Dodò che ha festeggiato ai Briganti dopo la vittoria sulla Roma con il classico ‘Batti 5’ insieme ad amici.