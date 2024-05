State of the Union: Dialogo e Networking tra Personalità Europee

La 14° edizione di State of the Union promossa dall’European University Institute, in programma giovedì 23 e venerdì 24 maggio, prevede un mix di conversazioni, tavole rotonde e opportunità di networking, favorendo un dialogo inclusivo tra personalità di spicco, accademici, politici e stakeholder provenienti da tutta Europa e non solo. L’evento avrà inizio giovedì 23 alla Badia Fiesolana. Il programma si concentra su sessioni in presenza, esplorando temi da varie prospettive accademiche e politiche. Sono organizzate numerose opportunità di networking ed eventi sociali per il coinvolgimento del mondo accademico, dell’industria, della società civile, dei politici e dei funzionari dell’UE.