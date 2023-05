Stamani a Matassino gare regionali di judo E nel pomeriggio il saggio di danza

Giornata di sport e danza: domani dalle 10 alle 17 alla Palestra di Matassino si svolgerà la 7ª Coppa Lamberti, gara regionale di judo per non agonisti dai 6 agli 11 anni, organizzata da A.S.D. Judo Incisa. Ingresso gratuito. Sempre domani nel pomeriggio a partire dalle 17,30 al Teatro Garibaldi di Figline andrà in scena "Wonderland: il mondo fantastico di Alice", lo spettacolo degli allievi della scuola di danza e balletto Figline Danza, con la direzione artistica di Sonia Bindi e Silvia Cuomo.