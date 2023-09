"Stai troppo al telefono" e glielo butta Badante picchia coppia di anziani

Un raffica di schiaffi lo ha sbattuto giù dalla sedia a rotelle, facendogli battere forte la testa sul pavimento. È quanto accaduto venerdì a un 96enne di Sesto Fiorentino, che assieme alla moglie (92enne) è stato vittima della furia cieca della loro badante, una donna di 52 anni di origini romena. L’anziana signora si sarebbe spazientita poiché la badante avrebbe trascorso troppo tempo al telefono anziché assistere il marito in carrozzina. La ultranovantenne le avrebbe allora tolto di mano il cellulare, lanciandolo fuori in giardino.

Un gesto che ha provocato la reazione della badate, che – secondo le testimonianze dei due coniugi raccolte dalla polizia – prima si è scagliata contro la moglie, causandogli delle evidenti escoriazione su entrambi gli avambracci e al volto, e poi contro il marito. A cui però è andata peggio.

L’uomo, già affetto da problemi di salute, ha denunciato di essere stato preso a schiaffi, per poi cadere a terra e sbattere con violenza la testa sul pavimento.

L’anziano, inoltre, una volta a terra, non sarebbe stato neanche soccorso dalla badante.

Momenti di paura, nei quali, però, l’anziana donna ha avuto la forza per avvertire il figlio, che si è precipitato nelle casa dei due genitori, trovando il padre ancora sdraiato sul pavimento, con una ferita alla testa e delle macchie di sangue sul vicino divano.

Dopo aver ascoltato la versione dei due anziani genitori, il figlio ha così deciso di chiamare le forze dell’ordine e un’ambulanza. I coniugi sono finiti in ospedale a Careggi e al momento non sono state ancora rese note le eventuali prognosi.

Mentre la 52enne romena, secondo quanto ricostruito, avrebbe in prima istanza minimizzato l’accaduto, senza operò negare le aggressioni avvenuto. E,l come se non bastasse, scortata fuori dall’abitazione dai poliziotti, avrebbe anche inveito contro i due anziani fiorentini, ’rei’ di avergli lanciato fuori dalla finestra il cellulare.

Per la badante è scattato il licenziamento e la denuncia per lesioni, mentre i due anziani non avrebbero riportato gravi conseguenze, ma vista la loro età, in via precauzionale sono stati svolti degli accertamenti medici in più.

