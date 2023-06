Stagione estiva Riapre la piscina del campus

Riaprirà al pubblico da domani, per la stagione estiva, la piscina "Val di Rose" all’interno del campus universitario di Sesto Fiorentino, a disposizione non solo degli studenti universitari, dei docenti e degli altri lavoratori del polo ma anche di utenti esterni. L’impianto sportivo sarà aperto tutti i giorni, festivi compresi, con orario ampio: dalle 9.30 alle 21 dal lunedì al venerdì (ma per il nuoto libero l’entrata è possibile dalle 8), sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Sarà attivo anche un punto ristoro a bordo piscina. La piscina, con due vasche, rispettivamente di 25 metri per 12,50 e di 8 metri per 12,50, sarà gestita dalla società sportiva A.S.D. Esseci Nuoto a cui l’Università di Firenze ha affidato la concessione. Sono previste tariffe agevolate per gli studenti e per tutta la comunità, con un ampio ventaglio di possibilità, compresi gli abbonamenti per dieci ingressi. Nelle prossime settimane partiranno anche corsi di nuoto per bambini e adulti e pacchetti fitness. La piscina Val di Rose, realizzata ben 12 anni fa ma poi mai aperta, era stata inaugurata, dopo lavori di ripristino, il 6 agosto dell’anno scorso ma in realtà era rimasta pochissimo in attività per un guasto che aveva comportato uno stop. La stagione al via da domani dovrebbe essere dunque la prima effettiva. S.N.