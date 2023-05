Stadio Innocenti Ecco il piano per il restauro

Si avvia a conclusione il percorso per la riqualificazione della pista di atletica dell’impianto Danilo Innocenti di Quinto Basso. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto esecutivo per un importo complessivo pari a 400mila euro. Per l’intervento in ponte, che scatterà dopo l’aggiudicazione della gara, è ipotizzata, in particolare, una prima fase di risanamento delle parti deteriorate del manto sportivo, dove si sia verificato il danneggiamento del sottofondo, sia nelle corsie del salto in alto e del salto in lungo che sulla pista di atletica principale. La seconda tranche prevede invece una pulizia della totalità della pavimentazione sportiva prima di procedere all’intervento di ricostruzione vero e proprio nel quale sarà fondamentale livellare il piano di corsa della pista su cui si sviluppano le sei corsie così come la ‘mezzaluna’ del salto in alto e del lancio del giavellotto nonché le rampe di tutte le altre discipline. Per il blocco tribune e gli spazi esterni la priorità è, invece, quella di risanare le superfici e le pavimentazioni esterne per scongiurare le infiltrazioni. L’intervento allo stadio di Quinto Basso è stato infatti disposto perché la pista di atletica dell’impianto, le tribune scoperte, i servizi igienici al piano tribune e i sottostanti spogliatoi con relativi servizi igienici e locali tecnici da tempo presentano evidenti segni di usura dovuti anche a infiltrazioni di acqua, piuttosto diffuse, in occasione di piogge più forti. L’accesso alla pista di atletica da parte degli atleti e addetti portatori di handicap sarà garantito anche tramite l’installazione di un servo scala di raccordo tra piano spogliatoi e piano di gioco.

Sandra Nistri