Stadio Franchi, le reazioni. Renzi: “Autorizzare la Fiorentina a fare i lavori”

Firenze, 22 aprile 2023 – La notizia del mancato finanziamento dell’Unione Europea con i fondi del PNRR (55 milioni di euro su un totale di quasi 200) per la ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze ha sollevato diverse reazioni.

Il leader di Iv, Matteo Renzi, scrive su Twitter: "L'Unione Europea conferma quello che tutte le persone di buon senso hanno sempre pensato: non si possono usare i soldi del Pnrr per rifare lo stadio della Fiorentina. I soldi dell'Europa devono andare alle case popolari e alle scuole, non per gli stadi di Serie A. Adesso c'è solo una strada: autorizzare la Fiorentina a fare i lavori al Franchi a proprie spese seguendo il progetto che la società ha già presentato con l'abbattimento delle curve. I funzionari della sovrintendenza non possono bloccare la città. I soldi dell'Europa vadano alle scuole e alle case popolari. E si interrompa finalmente questa telenovela infinita".