Stadio Franchi, il Comune di Firenze fa ricorso al Tar contro il decreto che taglia i fondi

Firenze, 30 giugno 2023 – Il Comune di Firenze ha depositato il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto che taglia i 55 milioni di euro, sui 200 totali necessari per i lavori dello stadio Artemio Franchi.

Nelle argomentazioni del ricorso si fa riferimento al fatto che «la proposta di intervento è stata dichiarata ammissibile dal ministero dell'Interno che non ha posto alcun rilievo» e si spiega che «a fine marzo 2023 il direttore centrale del ministero dell'Interno scriveva una nota all'unità di missione Pnrr, inviata anche al Comune di Firenze, per evidenziare che l'intervento non presentava criticità rispetto alle condizioni del finanziamento».