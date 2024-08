Stadio Franchi, acqua alta nei bagni. La rabbia dei tifosi viola durante Fiorentina-Akademia

Firenze, 23 agosto 2024 - Più che altro la situazione ha destato sconcerto. Di sicuro i tifosi della Fiorentina non credevano di trovarsi già in uno stadio completamente ristrutturato, ma nessuno immaginava di doversi bagnare completamente piedi e scarpe per andare in bagno all'intervallo della sfida contro la Puskas Akademia. E così da ieri sera i video dei bagni della Curva Ferrovia, completamente allagati, sono diventati virali sugli account social dei tifosi gigliati. Acqua alta, disagi per tutti. Di certo non si è trattato di un allagamento da maltempo visto che su Firenze nelle ore precedenti alla partita non ha piovuto.

I bagni del Franchi allagati

Anzi, il caldo torrido è stato un fattore per chi si è recato allo stadio ieri sera. La problematica è legata a una tubatura che si è rotta, indice del fatto che comunque anche gli impianti del Franchi non sono di certo nuovi. In queste ore la Fiorentina si sta occupando si spurgare l'acqua per ripulire i bagni mentre il Comune di Firenze provvederà alla riparazione del tubo rotto. L'imperativo è quello di fare in fretta per risolvere la situazione, visto che già fra due giorni la 'Ferrovia' accoglierà nuovamente migliaia di tifosi per la gara contro il Venezia. E quest'anno sarà sicuramente sempre piena, vista l'inagibilità della 'Fiesole'. Il debutto, insomma, poteva andare meglio. (Si ringrazia l'amico Luca Lunghini per i video).

Alessandro Latini