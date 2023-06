Stadio provvisorio della Fiorentina: c’è il progetto per giocare al “Padovani”, l’impianto del rugby

Firenze, 10 giugno 2023 – La Fiorentina potrebbe giocare, nel periodo di ristrutturazione del Franchi, allo stadio di rugby “Padovani”, che si trova dall’altra parte della strada rispetto al Franchi stesso, sul viale Manfredo Fanti. Lo dice Joe Barone nella conferenza stampa di fine stagione della squadra viola, in cui ha parlato a lungo il patron Rocco Commisso. La capienza dello stadio provvisorio potrebbe essere portata a 16mila posti, secondo il progetto del Comune.

“L’incontro con Nardella – dice Joe Barone – è stato positivo. Non ci sono nuovi dettagli, a parte una perizia del Comune di Firenze al credito sportivo per capire gli introiti degli spazi commerciali del futuro Franchi. Stanno lavorando sullo stadio del rugby “Padovani” di viale Paoli. Vorrebbero fare una struttura da 16mila posti, uno stadio provvisorio: la Fiorentina andrebbe a giocare lì fra dodici mesi. Quindi è un processo che ha bisogno di molta attenzione. Da una parte c’è la ristrutturazione del Franchi, dall’altra il progetto dello stadio provvisorio al Padovani”.

Il confronto con il Comune “è continuo – dice Barone – Per quanto riguarda lo stadio provvisorio si tratta di dodici mesi. Costruire uno stadio temporaneo è un lavoro che ha bisogno di tanti dettagli. Starò addosso al Comune. Siamo qui ad aspettare quali sono le imprese che faranno il lavoro. Servono imprese importanti. Mancano 55 milioni e stiamo lavorando per cercare questi soldi che servono per la ristrutturazione del Franchi. E’ comunque un bellissimo restyiling, di livello, ma il lavoro deve iniziare perché abbiamo bisogno di un ottimo stadio in centro città”.