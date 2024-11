"Stadi da rifare per stare al passo"

"Bisogna rifare gli stadi perché non si possono vedere degli stadi in questa maniera qui. Non c’entra nulla ma questo discorso ce lo metto lo stesso. Quando si vedono le partite di Champions all’estero si vedono stadi bellissimi. Dobbiamo metterci al passo con gli altri nel calcio giocato ma anche negli stadi". Lo ha detto il ct azzurro Luciano

Spalletti, in conferenza stampa a Coverciano, dove l’Italia da ieri inizierà a preparare la prossima gara del girone di Nations League, quella di giovedì prossimo contro il Belgio. Chiaro che il pensiero di Spalletti (che ha convocato i due viola Kean e Comuzzo, quest’ultimo all’esordio in azzurro) sia rivolto anche alle condizioni del Franchi. Spalti aperti per metà a causa del cantiere che ora penalizza il pubblico viola ma che in prospettiva dovrebbe consentire a Firenze di ospitare le gare dell’Europeo del 2032.