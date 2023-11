Spunta una gru sul tetto di Palazzo Vecchio. Ecco perché

Firenze, 9 novembre 2023 – Le gru a Palazzo Vecchio per un intervento sul tetto. Non è però un'attività legata al maltempo che ha flagellato la Toscana e in particolare l'area metropolitana di Firenze.

Le gru che si trovano sopra al tetto sono state posizionate per completare delle operazioni di manutenzione. Da Palazzo Vecchio si fa sapere infatti che si tratta di un'ispezione programmata.

I mezzi speciali sono visibili nel loro posizionamento di piazza della Signoria e hanno suscitato interrogativi tra i passanti rispetto agli ultimi eventi meteo, ma dal Comune si esclude che ci siano stati effetti del maltempo dei giorni scorsi e si sottolinea che si tratta di attività programmata.