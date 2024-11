’Sportinsieme’, il calcio inclusivo diventa un docufilm

C’è la voglia di stare insieme e la passione per lo sport che unisce. In particolare c’è il calcio. Ed è con questi dettagli che si possono fare piccole grandi cose, anche raccontare, condividere, testimoniare davanti all’obiettivo di una telecamera esperienze, percorsi e attività che hanno cambiato la vita ad un gruppo di amici. È ciò che è successo a San Casciano grazie al progetto narrativo-digitale, ideato e realizzato dall’associazione di promozione sociale Edera in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze. Giovani autori e autrici hanno arricchito il proprio percorso culturale legato al mondo dell’informazione e della comunicazione, scandito dalla pubblicazione periodica di una rivista, con la realizzazione di un cortometraggio dedicato al progetto di calcio inclusivo "Sport insieme".

Si intitola "Un altro abbraccio - La vittoria di Sport Insieme" ed è la nuova produzione video, la terza dopo "Alessio e Riccardo" e "Lilith", del progetto "Racconti dalla città" sostenuto dalla Città Metropolitana di Firenze, che gli autori Lorenzo Chiaro ed Enrico Tongiani di Edera hanno presentato all’Auditorium ChiantiBanca di San Casciano. "Abbiamo seguito Sport Insieme nella quotidianità, dagli allenamenti alle cene , fino a entrare nelle case dei ragazzi per fare un racconto reale, in presa diretta, senza filtri dello sport come motore di aggregazione", spiegano Lorenzo Chiaro ed Enrico Tongiani di Edera.

Andrea Settefonti