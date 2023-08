Sportello Tari Si riparte a ottobre

Resterà chiuso fino al 30 settembre lo sportello Tari solitamente ospitato nell’ufficio URP di Via Fratelli Rosselli 6 a Tavarnuzze. Per ottenere informazioni, cambiare dati personali o iscrizioni al servizio, bisogna rivolgersi esclusivamente allo sportello aperto all’ufficio relazioni col pubblico di Impruneta, in piazza Buondelmonti. Anche in questo caso l’orario però è limitato: è accessibile ogni mercoledì dalle 8,30 alle 14.