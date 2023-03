Sportello di ascolto per le donne Prossima apertura alla Fratellanza

La Fratellanza popolare delle Caldine scende in campo contro la violenza sulle donne. Per la festa dell’8 marzo sarà presentato il "Progetto 1522", che si ispira al numero antiviolenza e stalking, promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri. Per l’occasione i volontari indosseranno sulla divisa una spilla con un fiore rosso. Il gadget è stato realizzato dal Gruppo di cucito e ricamo e sarà distribuito anche nelle scuole di Fiesole. Seguiranno incontri con le insegnanti per parlare insieme ai ragazzi di stalking.

"Vogliamo diventare un punto di riferimento per le donne in difficoltà. Stiamo quindi mettendo in campo numerose iniziative che - spiega il presidente Fabrizio Ulivieri – vedranno il coinvolgimento dei nostri volontari a vari livelli".

"E’ stata scelta la data simbolica dell’8 marzo per presentare un progetto - prosegue Antonio Mastrangelo, volontario responsabile – che ha delle linee guida decise dal consiglio della Fratellanza popolare lo scorso dicembre ma che è aperto a suggerimenti e proposte di tutti". La formazione dei volontari è a cura del Progetto Vanessa dell’Anpas. Fra gli obiettivi c’è quello di aprire uno sportello di ascolto.

D.G.