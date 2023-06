Sport per tutti per dieci giorni

‘Festa dello Sport’ organizzata dalla Polisportiva Sieci dal oggi all’11 giugno agli impianti sportivi di via dei Mandorli a Sieci. “Questo evento - afferma il presidente della Polisportiva, Daniele Donnini - rappresenta un momento di divulgazione della cultura sportiva e dei suoi valori ed è anche occasione di aprirsi ancor più al territorio, favorendo aggregazione e socialità per stare insieme e divertirsi. L’iniziativa è svolta in collaborazione col comune di Pontassieve”. Nell’arco dei 10 giorni di festa grandi e piccini potranno provare le varie discipline sportive. L’obiettivo è promuovere l’attività fisica come sinonimo di benessere e qualità della vita. Spazio all’agonismo con tornei di calcio, pallavolo, rugby, tennis, basket, tiro con l’arco. Il 3 giugno sarà dedicato al ‘Prova lo sport’. L’8 giugno è in programma il Memorial Franco Raggi, gara podistica non competitiva, insieme a Pol. Ellera.

F. Que.