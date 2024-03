’Sport per tutti’. Nasce il progetto

Si chiama ‘Sport per tutti’. Un progetto che ha come obiettivo sostenere economicamente la pratica sportiva dei giovani del territorio, ma non solo. Un percorso che inizia oggi pomeriggio, alle 19 nella Sala del Consiglio del palazzo comunale di Pelago. Sarà un’occasione di presentazione del progetto, che consentirà di capirne valori, contenuti ed opportunità. L’iniziativa di oggi è aperta a tutta la comunità, in particolare a presidenti, dirigenti ed allenatori delle società sportive. Ma, anche, ai genitori degli atleti. Il progetto mira a sostenere le famiglie nel coprire i costi d’iscrizione alle varie attività sportive per la stagione 2023/2024, offrendo contributi fino a cento euro per ciascun figlio a coloro che risiedono sul territorio comunale di Pelago e che hanno un Isee non superiore a 15.700 euro. Durante l’evento interverrà anche Gabriele Costanzo, psicologo del rendimento e dello Sport.

L.B.