Sport per tutti i gusti ed età al Castello dell’Acciaiolo

Questo fine settimana Scandicci indossa abiti sportivi e scarpe da ginnastica per due giornate di attività fisica e divertimento al parco del Castello dell’Acciaiolo. Dopodomani, sabato, e il giorno successivo, domenica 8 settembre, in via Pantin si celebra la "Festa metropolitana dello sport" organizzata dal Comune con la Città Metropolitana di Firenze e Uisp Sportpertutti. Dalle 16 alle 19 ci sarà l’occasione per provare tanti sport con le associazioni del territorio, con un invito particolarmente dedicato ai bambini e ai ragazzi a testare tutte le attività sportive e le tante occasioni che il territorio offre. Dal divertimento, la passione, le emozioni che questi "test sul campo" provocano, sarà poi possibile selezionare lo sport adatto alle proprie caratteristiche. Durante la giornata ci saranno anche tante esibizioni e divertimento per tutti. L’iniziativa è una bella vetrina per le importanti realtà sportive del territorio scandiccese e allo stesso tempo vuole promuovere la crescita e il benessere dei nostri ragazzi grazie allo sport.

"La Festa dello Sport – sottolinea Salvatore Saltarello, assessore con delega alla promozione sportiva - è un’occasione unica per conoscere le tante associazioni che abbiamo il dovere di valorizzare, promuovere e sostenere perché strumento fondamentale per il presente e il futuro in benessere dei nostri ragazzi. È una festa di tutti per divertirsi insieme grazie allo sport e partecipare così alla vita della comunità".