Spettacolo solidale al teatro Carrara

Ceccuti

Ho conosciuto il dolore. Questo il titolo dello spettacolo a scopo solidale dell’Orchestra Ologramma, diretta da Roberta Frison, con i testi di Carlo Stanzani, che andrà in scena martedì 3 dicembre alle 20,30 al Teatro Cartiere Carrara, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità. Organizzato dal Lions Club Barberino Tavarnelle, in collaborazione con i Lions Club Le Signe, Certaldo, Empoli, Filippo Neri, Firenze Michelangelo, lo spettacolo raccoglierà fondi da destinare al progetto di ricerca scientifica ‘Gocce di speranza’, per il finanziamento del primo progetto pilota in Italia di screening neonatale della Leucodistrofia Metacromatica, presso il Laboratorio di Diagnosi precoce dell’ospedale pediatrico Meyer. E non avrebbero potuto scegliere un modo migliore i Lions della Toscana per celebrare degnamente una giornata così importante, perché l’Orchestra Ologramma è composta da musicisti diversamente abili, impegnati a mettere al servizio del prossimo il proprio talento artistico con quella che unanimemente viene definita ‘una musica che incanta’. "Chi sceglierà di essere presente alla serata – è il commento del presidente del Lions Club Barberino Tavarnelle Mario Paoli – non assisterà semplicemente ad uno spettacolo, ma ad un incontro di magia e di emozione indescrivibile. Noi Lions, rispondendo all’appello lanciato dal nostro Governatore Francesco Cottini, abbiamo sentito il bisogno di richiamare e coinvolgere la cittadinanza in un progetto che ci riguarda tutti quanti strettamente da vicino: la diagnosi precoce e salvavita di malattie gravissime ed il finanziamento a quei progetti di ricerca che la rendono possibile."

Info e prenotazioni: 320.8299910; 335.7094512; 335.6163064.