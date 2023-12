Spettacoli e performance. Alla Manifattura Tabacchi il Natale è per grandi e piccini

Workshop, performance e spettacoli, shopping fra oggetti di moda e design, piante e fiori, brunch natalizi: la Factory di Manifattura Tabacchi si prepara al suo primo Natale con un calendario di eventi e una selezione di prodotti, per tre fine settimana dedicati allo shopping natalizio. Oggi e domani è la volta di "Christmas Flower and Plants": per due giorni gli spazi outdoor della Factory ospiteranno vivaisti e fioristi provenienti da Firenze, Milano e Genova. Durante i due giorni, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a dieci workshop. Il 9 e il 10 dicembre, spazio al Natale dedicato ai bambini con "Christmas for Kids": performance, spettacoli e attività all’aperto gratuiti, tra cui due appuntamenti con La caccia al tesoro, a cura dell’associazione il Paracadute di Icaro (evento su prenotazione). Prevista poi l’inauguraizone di un progetto speciale: Tiny Artistic Homes, un’installazione, sotto forma di piccole case, pensata per il gioco che offre ai più piccoli la possibilità di esprimere la propria creatività. In questo spazio i bambini potranno scambiare i propri giocattoli, lasciando quelli che non utilizzano più e prendendone altri. Nella stessa ottica l’artista, in collaborazione con alcuni tenant della Factory, promuoverà anche il book crossing. Il fine settimana 16-17 dicembre, sarà dedicato al Christmas Family&Friends. Oltre lo shopping sarà possibile immortalarsi sul set fotografico di Natale. Sarà anche possibile visitare il Caveau, uno spazio espositivo ricavato temporaneamente all’interno del cantiere nell’edificio B3, realizzato per accogliere un patrimonio unico che rappresenta la storia e l’eredità di Manifattura Tabacchi.