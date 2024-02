Speedvelox In 24 ore 296 multe. Le auto ’seguite’ per 60 metri

I due nuovi autovelox su pali, attivi da lunedì su via Aretina e via Bolognese, già nella prima giornata hanno elevato 296 infrazioni. Nel detaglio: 249 sono state le violazioni dell’impianto in funzione fra Compiobbi e Ellera; 47 quelle a Pian di San Bartolo. E più in particolare: gli automibilisti dal piede pesante pizzicati in orario diurno sono stati 215 mentre i nottabuili (con rivlievi fino alle 8 di ieri mattina) sono stati 81. Numeri quindi importanti, tenuto conto che l’impianto previsto in località Bersaglio , sulla via Faentina, è ancora spento. "Non semprano poche ma in in relazione ai migliaia di mezzi che percorrono questi tratti non sono numeri così alti, tenunto anche conto che- osserva Alessandro Braschi, comandante della Polizia Municipale di Fiesole- nei monitoraggi che abbiamo fatto prima dell’accensione dell’impianto avevamo una media di 500 violazioni al giorno". Calata, almeno dalle statistiche anche la velocità media. "Avevamo picchi anche sopra i 100 chilometri orari- prosegue Braschi. Si ricorda che gli apparecchi sono installati in centri abitati. Il limite previsto è dunque pari a 50 km orari. Da segnalare che, rispetto ai tradizionali autovelox, gli speedvelox monitorano 60 metri di strada, trenta prima della postazioni e altrettanti dopo. Ma quando scatta la multa? La norma prevede una tolleranza del 5% .

In pratica con velocità effettiva rilevata fino a 55 km/h non si incorre in alcuna sanzione. Sopra si va da € 42 (€ 56,00 in orario notturno) fino a 845 euro (1.126,67 in orario notturno) con velocità superiore a 117 km/h oltre alla decurtazione di dieci punti e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi per la prima infrazione; con la seconda infrazione la patente viene revocata. Per orario notturno si intende quello compreso tra le 22 e le 7 del mattino. "Più volte i cittadini ci hanno segnalato i comportamenti pericolosi di troppi automobilisti nei punti in cui adessosono arrivati questi speedvelox e dove, purtroppo, si sono verificati già molti incidenti, alcuni dei quali mortali. – ha detto il Sindaco Anna Ravoni - La sicurezza e la tranquillità delle persone devono essere tra i punti cardine di chi amministra una comunità, per questo abbiamo raccolto le preoccupazioni e le sollecitazioni di molti residenti nei centri abitati di Compiobbi, Pian di San Bartolo e del Bersaglio e abbiamo deciso di procedere con l’installazione degli speedvelox non per fare cassa ma per la sicurezza".