"Speciale apertura notturna al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze: ingresso gratuito e anteprima con immagini spettacolari"

La sera di sabato 18 maggio, Il museo dell’Opera del Duomo a Firenze sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle 19 alle 24m ultimo ingresso alle 23. Per entrare non sarà necessario né il biglietto né la prenotazione. Il museo aderisce con questa iniziativa alla Notte europea dei musei e alla Giornata internazionale dei musei. L’Opera di Santa Maria del Fiore coglie l’occasione per far vedere in anteprima al pubblico, sui media e social, le spettacolari immagini della Sala del Paradiso del museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi, che rendono visibile a tutti lo straordinario patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico.

Dal 2011 si celebra la Notte suropea dei Musei. L’evento, creato nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese, invita i musei ad aprire le loro porte al pubblico fino all’una di notte e gratuitamente. Accogliendo il pubblico di notte, i musei offrono una nuova prospettiva sulle loro collezioni, applicando un approccio più creativo e sensuale.