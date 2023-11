Spazi e giochi. L’investimento per gli asili nido

Casette, cucine, librerie, angoli dedicati alla costruzione, all’invenzione e spazi morbidi per la nanna arredano da qualche settimana i due nidi comunali "La Coccinella" di Greve in Chianti e "Il Riccio" di Greti. Grazie ad un investimento di 25mila euro da parte del Comune, gli immobili si sono arricchiti di nuovi giochi da interni per lo svolgimento delle attività dei 70 bambini che frequentano gli asili per la prima infanzia. "L’installazione delle nuove strutture - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti - vuole rendere gli spazi gioco luoghi educativi da vivere in libertà. La scelta dei giochi è stata condivisa con la coordinatrice pedagogica, le educatrici e ha visto il diretto coinvolgimento del mondo della scuola".

L’acquisto delle nuove attrezzature ha permesso una riorganizzazione degli spazi tale da incrementare la capienza dei nidi e conseguentemente azzerare la lista di attesa. Nonostante si sia verificato un aumento di una quindicina di iscritti rispetto allo scorso anno, il Comune è riuscito a dare risposta alle esigenze di tutte le famiglie e migliorare e imemetare l’ offerta dei servizi educativi. Gli spazi attrezzati dei nidi favoriscono le esperienze dei piccoli e accompagnano i loro percorsi e le capacità cognitive, motorie, emotive dei bambini e delle bambine. Il servizio e coordinato dalla pedagogista Giulia Clemente.

AnSet